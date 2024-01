Wirtschaft im Kreis Viersen Arbeitslosenzahlen im Januar gestiegen

„Wir verzeichnen jedoch im Vorjahresvergleich im Januar 2024 mehr Abgänge aus Arbeitslosigkeit in Erwerbstätigkeit. Die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes ist also sowohl in der Stadt Krefeld als auch im Kreis Viersen gegeben, wobei diese im Kreisgebiet ausgeprägter ist“, erläutert Borgloh weitere Eckwerte. So fanden im Januar 484 Frauen und Männer im Kreis Viersen eine neue Erwerbstätigkeit. Das sind rund 20 Prozent mehr als im Dezember. Arbeitgeber aus dem Kreis Viersen meldeten im Januar knapp 250 neue offene Stellen. Damit sind aktuell knapp 1800 Stellen im Kreis Viersen unbesetzt. „Die Nachfrage nach Fachkräften ist ungebrochen“, sagt Borgloh. „Mehr als 80 Prozent der im Januar gemeldeten Stellen bewegen sich mindestens auf Fachkraftniveau. Dies unterstreicht die Bedeutung von Ausbildung, Qualifizierung und Weiterbildung.“