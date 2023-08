Kreis Viersen trotzt dem Bundestrend Weniger Arbeitslose im August

Gegen den Bundestrend sind im Kreis Viersen im August die Arbeitslosenzahlen leicht gesunken. „Es gab etwas mehr Zugänge in die Arbeitslosigkeit, jedoch vor allem auch wesentlich mehr Arbeitsaufnahmen“, berichtet Sarah Borgloh, Chefin der Arbeitsagentur Krefeld/Kreis Viersen. Insgesamt 512 neue offene Stellen meldeten die Arbeitgeber im Kreis Viersen im August, das sind 20 mehr als im Vorjahresmonat und 163 mehr als im Juli. „Die Dynamik hat wieder zugenommen. Der Arbeitsmarkt bleibt also aufnahmefähig“, so Borgloh.