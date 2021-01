Arbeitsmarkt im Kreis Viersen : Arbeitslosenzahlen sind höher als im Vorjahr

Kreis Viersen Die Arbeitslosenquote bleibt in Viersen bei 6,6 Prozent, in Nettetal sank sie im Vergleich zum Vormonat geringfügig von 6,1 auf 6,0 Prozent.

(hb) Im Bezirk Krefeld der Agentur für Arbeit entwickelte sich die Arbeitslosigkeit im Dezember relativ einheitlich. In allen Regionen nahmen im Vergleich zum Vorjahresmonat die Arbeitslosenzahlen zu (plus 16,9 Prozent), mit 12,9 Prozent unterdurchschnittlich in der Geschäftsstelle Nettetal und überdurchschnittlich in der Geschäftsstelle Viersen (19,5 Prozent). Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Arbeitslosenquoten in Nettetal auf sechs Prozent und in Viersen auf 6,6 Prozent.