Wirtschaft im Kreis Viersen Arbeitslosenquote steigt leicht auf 5,8 Prozent

„Dieses höhere Ausgangsniveau gegenüber dem Januar des Vorjahres ist im Wesentlichen auf die im Sommer erfolgte Erfassung der ukarinischen Kriegsgeflüchteten in der Grundsicherung zurückzuführen“, erklärte Sarah Borgloh, Chefin der Arbeitsagentur. „Aktuell verzeichnen wir 1.398 Arbeitslose in dieser Personengruppe.“ Diese Zahl bezieht sich auf den gesamten Agenturbezirk, zu dem neben dem Kreis Viersen auch die Stadt Krefeld zählt. Seit Sommer erhalten gemeldete Ukraine-Flüchtlinge Hartz IV. Entsprechend stark stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Kreis Viersen an — gegenüber Januar 2022 um 820 auf insgesamt 9.341.