Wirtschaft im Kreis Viersen Arbeitslosenquote bleibt bei 5,7 Prozent

Im Februar hat sich der Arbeitsmarkt im Kreis Viersen als stabil erwiesen. Die Arbeitslosenquote lag gegenüber Januar unverändert bei 5,7 Prozent (Februar 2023: 5,8 Prozent). Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Kreis Viersen leicht um 86 Frauen und Männer auf 9379 an. „Dem saisonalen Trend entsprechend, hat sich die Arbeitslosigkeit insgesamt leicht erhöht“, sagt Sarah Borgloh, Chefin der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen. „Insbesondere in der Gruppe der jungen Arbeitslosen gab es eine Steigerung: Dies ist dem Ende der 2,5- und 3,5-jährigen Ausbildungen geschuldet.“ Besorgniserregend sei das aber nicht: „Dieser Personenkreis wird erfahrungsgemäß wieder schnell in den Arbeitsmarkt integriert“, erläutert Borgloh.