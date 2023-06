Medizinische Versorgung im Kreis Viersen Apotheker schließen und demonstrieren

Fünf Jahre später versorgt aktuell im Kreis Viersen im Schnitt eine Apotheke 4.768 Einwohner. Ein Blick in die Region zeigt, dass die Apothekendichte im Kreis Viersen weiterhin vergleichsweise hoch ist. In Mönchengladbach kommen 4.865 Einwohner auf eine Apotheke, im Kreis Kleve sind es sogar mehr als 6.000. Ein besseres Verhältnis als im Kreis Viersen gibt es im Rhein-Kreis Neuss (4.616) und in der Stadt Krefeld (4.085). Anders als bei Arztpraxen ist eine Bedarfsplanung für Apotheken in Deutschland nicht vorgesehen. Entsprechend scharf ist der Wettbewerb der Apotheker um stark frequentierte Standorte. In Düsseldorf beispielsweise betreut eine Apotheke im Schnitt weniger als 4.000 Einwohner.