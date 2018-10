Kreis Viersen: An diesen Stellen blitzt die Polizei ab Montag

Kreis Viersen : Polizei blitzt Raser im Kreisgebiet

Kreis Viersen Die Polizei kündigt Geschwindigkeitskontrollen an. Geblitzt wird am Montag an der K9 (Boscherhausen) in Niederkrüchten, am Dienstag an der Brachter Straße in Brüggen, am Mittwoch an der Bachstraße in Viersen, am Donnerstag an Nüss Drenk in Tönisvorst, am Freitag an der K11 (Klixdorf) in Kempen, am Samstag an der Steyler Straße in Kaldenkirchen und am Sonntag an der B221 in Niederkrüchten.

