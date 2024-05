Mobilität im Kreis Viersen Im Juni startet das „Schulradeln“

Die Schülerinnen und Schüler im Kreis Viersen haben durch ihre Teilnahme am „Schulradeln“ die Aussicht, in einem landesweiten Wettbewerb des Zukunftsnetzes Mobilität NRW als eine der fahrradaktivsten Schulen in NRW prämiiert zu werden.Um die Gewinnchancen für die Schulklassen im Kreisgebiet zu erhöhen, zeichnet der Kreis Viersen darüber hinaus zusätzlich das Engagement der Schüler im Klassenverband aus. Insgesamt werden fünf Preise für die Klassenteams verliehen: Zwei Klassen können einen Gewinn von je 300 Euro für die meisten erradelten Kilometer und die meisten aktiven Teilnehmer gewinnen. Die restlichen drei Gewinne in Höhe von je 200 Euro werden unter allen teilnehmenden Schulklassen im Kreis Viersen verlost.