Karriere im Kreis Viersen Als Praktikantin von Top-Managern lernen

Bea Kapic kommt aus Neuenhagen, einem kleinen Ort bei Berlin. An der IST-Hochschule für Management in Düsseldorf studiert sie Kommunikation und Medienmanagement – und ist so auf das Mentoring-Programm aufmerksam geworden. „Ich habe mich mit einem Video beworben, bin dann eingeladen worden und habe ein aufregendes Assessment-Center durchlaufen“, schildert sie den erfolgreichen Prozess.