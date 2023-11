Cannabis-Modellregion Kreis Viersen? „Aus ideologischen Gründen soll der Kreis für den Drogentourismus herhalten“

Die Bundesregierung will in einzelnen Regionen den Verkauf von Cannabis in lizenzierten Geschäften erlauben. Ein entsprechendes Gesetz soll voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 in Kraft treten. Beschlossen ist es noch nicht; auch die geplante Legalisierung von Cannabis, ursprünglich für den Jahresbeginn 2024 geplant, soll sich auf April 2024 verschieben. Der Gesetzentwurf sieht vor, Cannabis im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen zu streichen. Für Volljährige ab 18 Jahren soll der Besitz von 25 Gramm erlaubt werden. Privat sollen maximal drei Pflanzen angebaut werden dürfen.