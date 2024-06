9. Juni 2024 So läuft die Europawahl im Kreis Viersen

Rund 360 Millionen Menschen – knapp 65 Millionen in Deutschland, davon 228.000 aus dem Kreis Viersen – dürfen bis Sonntagabend das nächste Europaparlament und damit indirekt auch die Führung der EU-Kommission wählen. Bei den Nachbarn in den Niederlanden läuft die Wahl zum EU-Parlament bereits. In Deutschland läuft die Wahl ausschließlich am Sonntag, 9. Juni. Alles, was Sie wissen müssen.