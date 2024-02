Abfallentsorgung im Kreis Viersen Essensreste gehören jetzt in die braune Tonne

Die Einwohner im Kreis Viersen müssen sich umgewöhnen: Gekochte Essensreste, verschimmelter Käse, abgelaufener Quark, Knochen und Gräten mussten bisher in der Restmülltonne entsorgt werden. Das gilt nicht mehr. Jetzt gehören diese Dinge in die Biotonne. Hintergrund: Der Kreis Viersen lässt die Bioabfälle in seiner neuen Anlage im Kreis Wesel behandeln; dort wird nicht nur kompostiert wie bisher, sondern auch Biogas gewonnen. Und gerade fürs Biogas sind gekochte Essensreste wertvoll, weil sich aus ihnen besonders viel Energie gewinnen lässt. In zwei Blockheizkraftwerken gewinnt der Kreis aus dem Biogas Strom und Wärme.