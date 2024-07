Lange Wartezeit im Kreis Viersen Ärger über Kfz-Zulassungsstelle

Andreas Wieners aus Viersen hat sich erst gefreut und dann geärgert. Gefreut hat er sich, weil er einen Gebrauchtwagen gefunden hatte, der zu seinem Budget passte. Geärgert hat sich Wieners, als er den Wagen auf sich zulassen wollte. „Dem Verkäufer hatte ich eine schnelle Ummeldung zugesagt, daher war mir an einer baldigen Erledigung gelegen“, sagt er. „Mir war bekannt, dass man vorab und online einen Termin bei der Zulassungsstelle des Kreises Viersen buchen sollte, jedoch waren die verfügbaren Termine in Viersen erst in 14 Tagen, in Kempen sogar noch später.“