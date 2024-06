Neue Grundsteuer im Kreis Viersen Acht von zehn Einfamilienhausbesitzern müssen mehr bezahlen

In einer Detailanalyse hat die Stadtverwaltung für unsere Leser einmal durchgerechnet, in wie vielen Fällen es für Eigentümer von Einfamilienhäusern mit dem neuen aufkommensneutralen Hebesatz von 559 zu einer Reduzierung, in wie vielen Fällen es zu einer Erhöhung der Grundsteuer kommen würde. In 2792 Fällen wird es demnach ab 2025 zu einer geringeren Grundsteuer kommen, das entspricht 21 Prozent. 78 Prozent hingegen müssen mit einer zum Teil deutlich höheren Grundsteuerbelastung rechnen. In 9448 Fällen (73 Prozent) liegt die Erhöhung bei höchstens 400 Euro im Jahr. In 658 Fällen (fünf Prozent) liegt sie sogar noch höher. „Bei 117 Fällen, das entspricht einem Prozent, ist aufgrund von fehlenden Vergleichsfällen keine Angabe möglich“, berichtet Wöltering.