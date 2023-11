75. Heimatbuch Kreis Viersen Von Kreuzottern und Maschinengewehren

Zu den Autorinnen und Autoren des Jubiläumsbandes gehört erneut Leo Peters. Der hatte genau nachgezählt und imponierte jetzt mit dieser Zahl: „Ich bin jetzt zum 57. Mal in Folge mit einem Text vertreten.“ Er und seine Mitstreiter konnten es gestern kaum erwarten, das Jubiläumsbuch in ihren Händen zu halten. Leo Peters schreibt von einer entvölkerten Stadt. In seinem Bericht geht um die Evakuierung Kaldenkirchens 1944/45. „Das war eine gigantische Operation, die auf Betreiben der NSDAP erfolgte, die schwere Kämpfe erwartete.“ Die Kaldenkirchener wurden im Harz untergebracht, dort unter anderem in der Stadt Aschersleben. „Die Züge wurden ständig von Flugzeugen aus mit Maschinengewehren beschossen.“ Leo Peters war damals wenige Wochen alt. Er weiß, dass einige seiner späteren Freunde in Aschersleben das Licht der Welt erblickt haben. Was er noch an Informationen zusammengetragen hat: „Die Holländer hatten zeitweise ein Plünderungsrecht in Kaldenkirchen, und sie haben auch fleißig von diesem Recht Gebrauch gemacht.“