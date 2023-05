Ausbildung im Kreis Viersen 60 Unternehmen stellen sich in Viersen vor

Neu ist in diesem Jahr, dass sich die Ausbildungsanbieter entscheiden konnten, ob sie wie bisher am eigenen Standort ihre Türen öffnen oder ihre beruflichen Ausbildungsangebote und dualen Studiengänge zentral vorstellen. Ein halbes Dutzend Unternehmen hat sich für die bisherige Teilnahme-Variante entschieden und stellt die Firma vor Ort vor. 54 Institutionen und Ausbildungsbetriebe stellen ihre Angebote zur beruflichen Ausbildung oder zum dualen Studium von 10.30 bis 15 Uhr in den Räumen und auf dem Gelände des Berufskollegs an der Heesstraße 95 vor.