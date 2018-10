Kreis Viersen: 32 Prozent der Grundschüler besuchen eine offene Ganztagsschule

Kreis Viersen Im Kreis Viersen besuchen 32 Prozent der Grundschüler eine offene Ganztagsschule. Auch Betreuungsangebote wie „Schule von acht bis eins“ werden häufig genutzt.

In Schwalmtal nutzten von 696 Grundschülern 33,9 Prozent den offenen Ganztag, 20,5 Prozent sonstige Betreuungsangebote. In Viersen wurden von 2468 Kindern 32,6 Prozent im offenen Ganztag betreut, 4,1 Prozent in anderen Angeboten. In Kempen zählten die Statistiker bei 1223 Grundschülern 26,7 Prozent im offenen Ganztag sowie 19,4 Prozent in sonstigen Angeboten. Auch in Nettetal nahm jedes vierte Kind ein offenes Ganztagsangebot an der Grundschule (24,8 Prozent von 1420 Grundschülern) oder ein anderes Betreuungsangebot (21,3 Prozent) in Anspruch. In Niederkrüchten waren von 518 Grundschülern 17,8 Prozent im offenen Ganztag, 18,5 Prozent in sonstigen Betreuungsangeboten. Nur in Brüggen gibt es kein offenes Ganztagsangebot an den Grundschulen. Dort nutzten von 550 Grundschülern aber 199 (36,2 Prozent) sonstige Betreuungsangebote.