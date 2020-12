Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Corona-Pandemie: 183 Neuinfektionen seit Samstag

Kreis Viersen Die Zahlen nehmen weiter zu: Seit Samstag sind 183 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Damit erhöht sich die Zahl der aktuell Infizierten auf 740. In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden aktuell 43 Menschen stationär behandelt, davon befinden sich zehn auf Intensivstationen, sieben werden beatmet.

(hb) Dem Kreis Viersen wurden seit Samstag, 5. November, 183 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 740 Menschen im Kreis Viersen als infiziert. Nachdem am Freitag alle Bewohner und Beschäftigte des Paulusstifts in Viersen vom Screeningmobil des Kreises getestet wurden, erhöht sich die Zahl der infizierten Bewohner um sieben Personen auf insgesamt 30. Außerdem wurden zwölf weitere Beschäftigte positiv auf das Virus getestet. Somit gelten aktuell 19 Beschäftigte als infiziert. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist von 140 auf 152 gestiegen. 740 Menschen im Kreis sind aktuell infiziert, in Viersen 253, in Nettetal 116, in Schwalmtal 39, in Brüggen 27 und in Niederkrüchten 18.