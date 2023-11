Rückgang in 2022 176 Corona-Tote im Kreis Viersen

Im vergangenen Jahr sind 176 Frauen und Männer im Kreis Viersen an Covid 19 verstorben. Diese Zahl teilte am Donnerstag das Statistische Landesamt NRW mit. Damit sank die Zahl der Corona-Toten im Kreis Viersen gegenüber 2021 um knapp ein Viertel. 2021 waren im Kreis Viersen 234 Frauen und Männer an einer Covid-19-Infektion verstorben.