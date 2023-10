Wirtschaft im Kreis Viersen 17 Prozent der Unternehmen melden eine schlechte Lage

Allerdings: Im Kreis Viersen wird die Lage nicht ganz so negativ eingeschätzt. 35 Prozent der Betriebe meldeten eine gute, 17 Prozent eine schlechte Lage. Auch die Erwartungen – Optimisten und Pessimisten halten sich im Kreis Viersen die Waage – sind weniger pessimistisch als in der Gesamtregion. „Dies dürfte auch an der Branchenstruktur liegen“, so Steinmetz. „Schließlich sind energieintensive Industrien im Kreis Viersen weniger stark vertreten als in der Gesamtregion.“