Polizei Kreis Viersen 116 Einsätze in der Silvesternacht

Auf dem Doerkesplatz in Nettetal-Lobberich hatten Polizeibeamte bereits gegen 23.35 Uhr einen brennenden Mülleimer gelöscht. An der Straße Haag in Kempen-Tönisberg wurden gegen 1 Uhr vier brennende Mülltonnen gemeldet, drei davon verbrannten komplett. In Brüggen-Bracht an der Altkevelaerer Straße warfen Unbekannte gegen 4.30 Uhr einen Böller in das nach außen führende Rohr einer Dunstabzugshaube geworfen. „Das Haus wurde verraucht“, so der Polizeisprecher.