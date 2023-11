Mobilität im Kreis Viersen 113 neue Radboxen an Haltestellen im Kreis Viersen

An 13 Standorten im Kreis Viersen werden im Dezember und Januar insgesamt 113 zusätzliche abschließbare Fahrradboxen installiert. Die neuen Boxen werden an Bahnhöfen und wichtigen Bushaltestellen aufgestellt. Damit will der Kreis Viersen dem wachsenden Bedarf an hochwertigen Radabstellanlagen im Alltagsradverkehr entsprechen. Die neuen Fahrradboxen können digital gebucht werden. Die Miete kostet – je nach gewähltem Tarif – zwischen 25 Cent und einem Euro pro Tag.