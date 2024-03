VHS Kreis Viersen Gendersternchen, Asylanten, Fake-News

„Inklusion: Was behindert (noch) die Teilhabe?“ – diese Frage steht am Dienstag, 9. April, um 19 Uhr im „Käffchen am Steinkreis“, Am Steinkreis 1, in Viersen auf dem Programm. Hier kommen Vertreter der Lebenshilfe, aus dem Bildungsbereich und aus der Wirtschaft ins Gespräch.