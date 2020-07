Viersen : Kreis lässt rund 20 Buchen fällen — Straße gesperrt

Viersen Der Kreis Viersen lässt von Donnerstag bis Samstag, 2. bis 4. Juli, rund 20 Buchen entlang der Ritterstraße in Viersen in Höhe des Zerreshofs fällen. „Die Bäume auf einem Grundstück des Kreises sind vom Brandkrustenpilz befallen und die Standsicherheit ist nicht mehr gewährleistet“, erklärte ein Kreissprecher.

Während der Arbeiten wird am Samstag, 4. Juli, die Kreisstraße 10 für den Durchgangsverkehr von 10 Uhr bis in den frühen Abend voll gesperrt. Die Anlieger können ihre Häuser jederzeit erreichen. Für den Durchgangsverkehr wird eine Umleitung über Schlibeck und Hagenbroich ausgeschildert. Diese beginnt im östlichen Bereich an der Abzweigung Ritterstraße/Mühlenheuweg in Süchteln. Im westlichen Bereich ist die Kreisstraße 10 in Lobberich ab der Abzweigung Bocholt von der B 509 in Richtung Niederbocholter Feld für die Verkehrsteilnehmer gesperrt.