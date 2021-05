Corona-Pandemie : Weniger Impfdosen für den Kreis Viersen - weniger Impftermine

Kreis Viersen Im Mai können voraussichtlich weniger Menschen als eigentlich geplant im Kreis Viersen Corona-Impftermine vereinbaren. Was dahinter steckt.

Um alle bereits gebuchten Termine einzuhalten, gibt das Land vor, dass Restkontingente derzeit ausschließlich an Menschen aus den Prioritätsgruppen eins und zwei verimpft werden dürfen. Dies betrifft unter anderem die Mitarbeiter an Grund- und Förderschulen, in Kindertagesstätten, in der Kindertagespflege sowie in Krankenhäusern.