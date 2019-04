Kunst in Krefeld : Grüne starten Umfrage zu Ateliersituation

Gibt es genügend Ateliers für Künstler in Krefeld? Das wollen jetzt die Grünen wissen.

(ped) Fehlende, bezahlbare Räume für Ateliers sind seit dem Ende des Atelierförderprogramms vor einigen Jahren immer wieder Thema im Kulturausschuss. Die Grünen wollen nun wissen, wie es derzeit um die Ateliersituation für bildende Künstlerinnen und Künstler in Krefeld bestellt ist. Heidi Matthias, Fraktionsvorsitzende und kulturpolitische Sprecherin, sagt: „Bei uns haben sich in der Vergangenheit verschiedene Künstlerinnen gemeldet, die große Schwierigkeiten haben, ein bezahlbares Atelier in Krefeld zu finden. Dem wollen wir nachgehen.“

Das Kulturbüro verfügt zurzeit über keine aktuellen Daten. Losgetreten wurde das Thema durch den offenbar bevorstehenden Verkauf der alten Brotfabrik Im-Brahm an einen privaten Investor. In dem denkmalgeschützten Gebäude befinden sich auch Ateliers. Ebenfalls kürzlich verkauft wurde ein Atelierhaus in einem Hinterhof an der Blumenstraße. Dort wurde den Künstlerinnen gekündigt.