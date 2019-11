Niederkrüchten : Kreativa überzeugte die Besucher

Niederkrüchten Künstler aus der Region präsentierten in der Ausstellung in der Niederkrüchtener Begegnungsstätte ihre Kreationen. Sie nutzten Materialien wie Holz, Ton, Kupfer, Stoff und viele andere.

Dicht an dicht stehen die Stände der Hobbykünstler. Sogar vor der Begegnungsstätte gibt es schon die ersten interessanten Verkaufsstände. Aus Mönchengladbach kommt Rolf Kostka. Vier Jahre lang hatte er sich bereits um einen Platz auf der Kreativa beworben. Er fertigt blumen- und herzförmige Bleiverglasung an. Die hübschen Fensterdekorationen macht er bereits seit 40 Jahren. „Das ist für mich ein netter Zeitvertreib und eine tolle Beschäftigung“, sagt er. An manchen Stücken arbeitet er bis zu zwei Stunden. Daneben steht der gebürtige Ägypter Alfred Gobran aus Dortmund. Der 80-Jährige erhält aus der Heimat original Papyrus und zeichnet nach Vorlagen aus alten Büchern typisch ägyptische Motive. Womit er malt, verrät er aber nicht. „Das ist mein Geheimnis“, schmunzelt er.

Wie immer haben die Frauen der Awo Niederkrüchten kleinere Stände im Foyer, wo sie Strickwaren, Puppenkleidung, Ketten und Häkelsachen anbieten. Unterstützt von ihren Männern betreuen die Awo-Frauen auch die gut frequentierte Caféteria. Unter anderem Patchwork-Taschen für „Frauen- und Mädchengedöns“ bietet Claudia Gronzki aus Schwalmtal an. Sie bietet Patchworkkurse auch über die Volkshochschule in Amern im Familienzentrum an. Eine eindrucksvoll gestaltete Decke prangt im Hintergrund. „Man kennt Patchwork schon so lange und viele möchten diese Fertigkeit selbst erlernen“, weiß sie aus Erfahrung.