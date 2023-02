Krankenhaus in Viersen Schüler leiten Krankenhaus-Station

Jill Westerweck, Sara-Jane Ripkens und Maximilian Becker hatten nun für rund zwei Wochen die Leitung eines Teilbereichs der chirurgischen Pflegestation übernommen. Sie sind Azubis des dritten Lehrjahres. Das Pflegepersonal der Station, Ärzte, Stationsleitung, Praxisanleitern: „Sie alle stehen als Experten im Hintergrund bereit, wenn wir Fragen haben oder irgendwo unsicher sind“, sagt Jill Westerweck. „Am Anfang der Projektwoche waren wir echt überfordert“, berichtet Sara-Jane Ripkens. „Wir haben von jetzt auf gleich die Aufgaben einer examinierten Kraft übernommen – und das in vollem Ausmaß. Dass Pflege im Allgemeinen mehr ist, als nur pflegen – das haben wir sehr deutlich gemerkt.“ Maximilian Becker ergänzt: „Die Verantwortung für unsere eigenen Patienten zu tragen, war am Anfang schon sehr angsteinflößend. Doch nach ein paar Tagen waren wir gut eingespielt. Wir sind alle total aufgeschlossen und haben in der Zeit unsere Leitlinie gefunden.“ Ihr Fazit: „Wir haben uns in den zwei Wochen echt entwickelt. Jetzt verstehen wir Zusammenhänge besser und können uns leichter in die Kollegen hineinversetzen.“