Krankenhäuser in Viersen Krankenhaus lockert Corona-Regeln

In Bus und Bahn ist die Maskenpflicht bereits gefallen, auch die fünftägige Isolationspflicht für Corona-Infizierte wurde größtenteils aufgehoben: Anfang Februar hat die Landesregierung einige bis dahin geltende Corona-Schutzmaßnahmen gestrichen. In Krankenhäusern bleiben zwar noch Maßnahmen bestehen, doch Änderungen gibt es auch dort. So etwa am Krankenhaus St. Irmgardis in Süchteln. Ab sofort ist pro Patient täglich wieder mehr als ein Besucher zugelassen, wie Krankenhaus-Sprecherin Sigrid Baum auf Anfrage informiert. Und: „Die bisherige Regelung des Nachweises eines negativen Schnelltestes wird aufgegeben. Wir vertrauen aber darauf, dass sich Besucher zum Schutz unserer Patienten vorher selbst testen.“