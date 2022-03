Wegesperrung in Niederkrüchten : Kranke Pappeln zwischen Nieder- und Oberkrüchten werden gefällt

Niederkrüchten Warum ab Donnerstagmorgen, 7 Uhr, ein viel genutzter Weg zwischen Nieder- und Oberkrüchten komplett gesperrt ist: Dort werden kranke Pappeln gefällt, die sonst zum Sicherheitsrisiko werden könnten.

Von Donnerstag, 3. März, 7 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr, wird ein Bereich entlang des Rad- und Fußweges in Verlängerung des Schmutzerweges zwischen Ober- und Niederkrüchten vor der Unterführung der B 221 gesperrt. Dort müssen Pappeln gefällt werden; hauptsächlich solche, die sich stark in Richtung Weg neigen sowie kranke und faule Bäume. „Die Maßnahme ist dringend erforderlich, um die Sicherheit auf dem Fuß- und Radweg vor herabstürzenden Ästen oder umstürzenden Bäumen zu gewährleisten“, erklärt Michael Sommer. Sommer ist neuer Förster der Forstbetriebsgemeinschaft Niederkrüchten-Schwalmtal. Besitzer des Waldes ist die Kirchengemeinde St. Martin Oberkrüchten, die zur Forstbetriebsgemeinschaft gehört.

Der stark frequentierte Rad- und Fußweg wird teilweise von dichtem, hohen Wald eingerahmt. Entlang des jetzt gesperrten Abschnitts stehen hauptsächlich hohe Pappeln. Sie leiden an den Folgen der außergewöhnlichen und großflächige Sommerdürre 2018, 2019 und 2020. Michael Sommer zufolge wirkt sich diese bis heute in tiefe Bodenschichten au und hat den Baumbestand in Mitleidenschaft gezogen. Trockenstress werde hervorgerufen, wenn Bäume und Pflanzen an akutem Wassermangel leiden. Zu viel Trockenstress erhöhe die Anfälligkeit gegenüber Schädlingen und Stürmen. Bei Kontrollen im Spätsommer fiel auf, dass Holz in den Kronen der Pappeln deutlich stärker abgestorben sind. Waldbesitzer sind nach geltendem Recht dazu verpflichtet, entlang öffentlicher Straßen Gefahren für Verkehrsteilnehmer abzuwenden.