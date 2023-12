Kleine Lilly aus Viersen Familie kann endlich zusammen leben

Info

Bei der Zwerchfellhernie kommt es in der Schwangerschaft zu einer Lückenbildung im Zwerchfell, so dass Bauchorgane in den Brustkorb hochrutschen können. Je früher der Defekt in der Schwangerschaft auftritt, desto größer ist er und desto mehr Organe verlagern sich in den Brustkorb. Hierdurch kann sich die Lunge nicht richtig entwickeln. Diese angeborene Fehlbildung betrifft rund eins von 2.500 Lebendgeborenen. Das sind etwa 200 Neugeborene in Deutschland pro Jahr.