Fataler Unfall mit drei Senioren in Viersen Krampf am Steuer — Radler in Viersen unter Auto eingeklemmt

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 91-jähriger Radfahrer aus Viersen erlitten, als er unter einem Auto eingeklemmt wurde. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der schwere Unfall am Montag gegen 16 Uhr auf der Kreyenbergstraße in Dülken. Ein Mülheimer (86) fuhr mit seinem Wagen rückwärts aus einr Hauseinfahrt, erlitt einen Krampf und drückte das Gaspedal durch. Sein Auto beschleunigte und erfasste den Radfahrer. Der Wagen des Mülheimers prallte laut Polizei gegen zwei geparkte Autos und kam erst dann zum Stehen.