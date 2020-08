Parken in Viersen : FDP Viersen beantragt Gratis-Parken bis Januar

Viersen Der Viersener Einzelhandel habe sich noch nicht von den Folgen des Lockdowns erholt, kostenloses Parken solle dazu beitragen, den Handel zu stärken.

Parken in Viersen soll bis zum 31. Januar gratis sein: Das fordert die Viersener FDP in einem Antrag an Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD). So sollen Käufer in die Innenstadt gelockt werden – das wiederum soll dazu beitragen, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie im Einzelhandel abzumildern, erläutert die FDP.