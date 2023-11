Gebühren 2024 Kosten für Müllabfuhr in Brüggen steigen

Egal ob sie 60, 80, 120 oder 240 Liter Müll fasst: In Brüggen die graue Tonne vom Abfallbetrieb leeren zu lassen, kostet im kommenden Jahr mehr als noch in diesem. Der Gemeinderat hat die Gebührensatzung 2024 einstimmig beschlossen – allerdings ohne vorherige Empfehlung aus dem Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss. Der hatte seine Entscheidung vertagt und an den Rat verwiesen, weil die Gemeindeverwaltung erst noch eine alternative Kalkulation vorlegen sollte. Das tat sie in der Ratssitzung, beschlossen wurde aber ihr ursprünglich eingebrachter Satzungsentwurf. Die wichtigsten Änderungen: