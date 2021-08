Tierischer Feuerwehreinsatz in Niederkrüchten : Kornnatter in Elmpt befreit - Wem gehört das Tier?

Diese Kornnatter hat die Feuerwehr befreit. Foto: Feuewehr Niederkrüchten/Feuerwehr Neiderkrüchten

Niederrküchten/Brüggen Vermisst jemand eine Kornnatter? Das Tier wurde am Donnerstag in Niederkrüchten-Elmpt gefunden und in den Tierpark Brüggen gebracht. Warum seine Ankunft dort keine Überraschung ist.

Eine Kornnatter gehört seit Donnerstagmittag zu den neuen tierischen Bewohnern im Natur- und Tierpark Brüggen. Dorthin gebracht wurde das Tier vom Ordnungsamt: Um 11 Uhr hatte es der Löschzug Elmpt der Freiwilligen Feuerwehr aus einem Pflanzenschutz auf einem Grundstück an der Schulstraße befreit.

Für Stephan Kerren, Chef im Natur-und Tierpark Brüggen, ist dieser Gast keine Überraschung. „Die Kornnatter ist eine typische Schlange für Anfänger“, sagt er. Deshalb sei sie häufig verbreitet. Doch oft werde das Tier woanders als in seinem Terrarium gefunden: „Kornnattern sind Ausbrecherkönige“, sagt der Tierpark-Chef. Die besondere Eigenschaft der auffällig rot gemusterten Tiere: Sie können ihren schmale Schwanzspitze wie eine Brechstange einsetzen. Damit könnten sie etwa Glaswände aufschieben.

Der Natur- und Tierpark Brüggen ist eine der ersten Adressen für aufgefundene Reptilien. So nahm er etwa auch 2018 die gelbe Anakonda „Goldie“ auf, die es zu medialer Berühmtheit brachte: Sie hatte über mehrere Tage die Meerbuscher in Atem gehalten, als sie im Latumer See aufgetaucht –- und dann wieder abgetaucht war. Die Stadt hatte eine eigene Anakonda-Task-Force eingerichtet. Seitdem „Goldie“ gefangen wurde, lebt sie in der Brüggener Einrichtung.