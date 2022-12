Drei Konzerte von Europas größtem Gitarren-Ensemble Schwalmtalzupfer wecken Weihnachtsfreude

Es kann nicht jeder einzeln genannt werden, aber alle Nachwuchsmusiker zeigten eine fantastische Leistung und machten so eine Erfahrung, die sie in ihrem Leben nicht mehr vergessen werden und die sie stärkt. Manch ein Elternteil, manche Oma oder mancher Opa wird sich gewundert haben, was der Nachwuchs zu leisten vermochte. Auf diese Leistungen durften alle stolz sein.