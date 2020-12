Konzerte auf der Burgwiese in Brüggen geplant : „Brüggen Klassik(er)“ für August terminiert

Auch das Acoustic Delite Trio, von links Schlagzeuger Achim Buschmann, Gitarrist Timo Brauwers und Sänger Andreas Lehnen, treten auf. Foto: T. Fleissgarten Foto: Timm Fleissgarten

Brüggen Im August kommt der Sänger von Mike and The Mechanics nach Brüggen. Auftreten werden auch die Bands The Slapstickers, Aeverium und das Acoustic Delite Trio.

Das Open-Air-Konzert „Brüggen Klassik(er)“ mussten die Veranstalter in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie absagen. Jetzt gibt es einen neuen Termin für das zweitägige Event: Am Freitag, 27., und Samstag, 28. August 2021, soll das Motto lauten „Back to live“. An den teilnehmenden Künstlern hat sich im Vergleich zu den für 2020 geplanten Konzerttagen nichts geändert. Am Freitag werden Roachford und The Slapstickers auftreten, für Samstag haben sich die Bands Aeverium sowie das Acoustic Delite Trio mit Timo Brauwers, Achim Buschmann und Andreas Lehnen angesagt.

Für die Veranstalter sei mit der Verpflichtung des Freitagsheadliners ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen. Schon lange habe man versucht, ihn auf die Burgwiese in Brüggen zu holen. In einer Musikerfamilie groß geworden, hat Andrew Roachford Leidenschaft und Soul im Blut und füllt jeden Song mit Seele. Bekannt ist der Sänger und Songschreiber auch als Leadsänger bei Mike and the Mechanics. In diesem Jahr hat Roachford ein neues Album herausgebracht: „Twice in a Lifetime“.

Vorab gibt es am Veranstaltungs-Freitag Two-Tone-Ska von der seit 25 Jahren bestehenden Band The Slapstickers: mal swingig, mal etwas poppig verspielt, mal straight – aber stets interessant, charmant und voller Energie treten die Kölner auf.

Für den Samstag ist ein Wiedersehen geplant mit den niederrheinischen Metal-Rockern von Aeverium und dem Acoustic Delite Trio um den Niederkrüchtener Musiker Timo Brauwers. Die drei Musiker haben die Corona-Zwangspause genutzt, um ein neues Album herauszubringen. Unter den abgesagten Konzerten war eine Neuauflage des ausverkauften Acoustic-Winterkonzerts in Niederkrüchten. An diesem weihnachtlich-winterlichen Thema orientiert sich auch die neue CD des Trios. Sie heißt „Acoustic Winter Volume 1: Acoustic Delite Trio und Gäste“.