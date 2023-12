Konzert in der Kreuzkirche Viersen Viel Weihnacht und ein bisschen Kelly Famliy

Es ist eine ganz besondere Stimmung, die an diesem Abend in der evangelischen Kreuzkirche zu Viersen erlebbar ist. Der Altarraum ist durch Beleuchtung in Violett- und Blautöne getaucht, der Rest des dreischiffigen, neugotischen Gebäudes versinkt in Dunkelheit. In den nahezu voll besetzten Bankreihen wird geklatscht und gerufen, was das Zeug hält. Das gesamte Publikum tanzt und kein einziges Paar Beine steht still, wenn Kelly zur Gitarre oder zur Ziehharmonika greift, bevor sie die Geige zur Hand nimmt und ihr Publikum mit Klängen verzaubert, die mitten ins Herz gehen und das Wunder der Weihnacht ankündigen.