Sommerbühne in Viersen : Konzert mit Thees Uhlmann soll stattfinden

Den Auftritt von Thees Uhlmann , früherer Frontmann bei der Band Tomte, kündigt die Stadt als einen der musikalischen Höhepunkte auf der Sommerbühne in Viersen an. Foto: Ingo Pertramer

Viersen Thees Uhlmann und Band haben ihr für Freitag, 22. Juli, in Köln geplantes Konzert wegen eines Corona-Falles in der Band abgesagt – das für Samstag, 23. Juli, geplante Konzert in Viersen soll allerdings stattfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte ein Stadtsprecher auf Anfrage mit (Stand: 21. Juli).

Die Stadt sei von der Band darüber sowie über die Absage in Köln informiert worden. Thees Uhlmann und Band sollen am Samstag, ab 20 Uhr, auf der städtischen Sommerbühne beim Open Air Hoher Busch auftreten.

Einlass ist um 18.30 Uhr. Tickets für das Konzert kosten 29 Euro, ermäßigt 14,50 Euro. Online können sie unter www.vierfalt-viersen.de oder unter www.openair-hoherbusch.de bestellt werden.

(naf)