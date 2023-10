14. Euregionales Play Inn 80 Streicher musizieren zusammen in Viersen

Stark gefordert wurden die Musiker dann von Nicolai Rimsky Korsakows „Dance of the Tumblers“ mit dem Spiel in hohen Lagen, viel Bewegung und einem fast sinfonischen Schluss. Mit der „Rockballade“ war dann Popmusik angesagt. „Viva la Vida“ erwies sich als gelungene Adaption des Coldplay-Hits. Auch bei „Final Countdown“ schien es fast so, als würden viele Besucher am liebsten einfach mitsingen.