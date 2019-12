Kultur in Brüggen : Viel Temperament bei den Joyful Voices

Brüggen Feierlich begann es. Langsam schritt ein großer Chor zwischen den vollen Bänken der St.-Nikolaus-Kirche hindurch. Aber als die Joyful Voices im Altarraum ankamen, wurde aus der Feierlichkeit sehr schnell Fröhlichkeit.

Schnell wurden die Zuhörer mitgerissen von temperamentvollen, auswendig in der englischen Originalsprache vorgetragenen Gospelsongs, von Blues, Country und Folk sowie von beliebten Spirituals und angloamerikanischen Weihnachtshits wie „Go, tell it on the mountain“ und „The night, that Christ was born“. Der Chor war nicht nur musikalisch von Mertens sehr sorgfältig vorbereitet. Es wurde auch erfolgreich auf die optische Wirkung geachtet: Dafür hatte Kim Töpfer mit einer durchdachten Choreographie gesorgt. Neun Chormitglieder traten erfolgreich als Solisten auf. Stellvertretend für alle sei Manuela Matussek genannt, die mehrere Soli übernahm und sich dabei durch große Sicherheit im Singen und im Auftreten auszeichnete. Nicht nur beim „Little drummer boy“ war Perkussion angebracht. Die steuerte zuverlässig Cajón-Spieler Markus Ströckens bei. „Lass die Liebe den Weg erleuchten“ („Let love light the way“) hieß einer der Titel des Programms, und so lautete auch das Motto des Konzerts. Dazu passte – nach begeistertem Beifall – dann auch die Zugabe: „Let it shine“. gho