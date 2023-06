Konzert in Brüggen-Bracht Zwei Chöre laden ein zum „Singen am See“

Das „Singen am See“ gibt es bereits seit 48 Jahren, es lockt jeweils hunderte Besucher ans Wasser. Viele sind frühzeitig da und bringen eine Sitzgelegenheit mit, damit sie einen Logenplatz vor dem Chor mit Blick auf den Borner See und die Kirche St. Peter bekommen. Andere besetzen die Bänke am See und lauschen dem Gesang über dem Gewässer.