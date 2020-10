Beliebtes Event in Viersen-Dülken : Konzert „Dülken unplugged“ auch mit Live-Stream

Beliebtes Event in Viersen-Dülken

Dülken Wegen der Corona-Pandemie gibt es beim Konzertevent „Dülken unplugged“ nur Zutritt für eine begrenzte Anzahl von Gästen, aber auch eine Online-Übertragung.

Als Corona-Ausgabe ist das Akustik-Pop-Event „Dülken unplugged“ innerhalb der Reihe „Dülken kulturbunt“ geplant. Es findet statt am Freitag, 30. Oktober, ab 19.10 Uhr in der Dülkener Pfarrkirche St. Cornelius. Fünf Bands und Solokünstler werden dort auftreten. Wegen der aktuellen Corona-Pandemie müssen sich Besucher auf einige Veränderungen einstellen. Die Initiatoren wollen wollen zudem ein Zeichen der Solidarität setzen: Die Musiker, die von der Corona-Krise in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht sind, erhalten alle Einnahmen aus der Spendensammlung.