Matinee in Brüggen : Matinee mit starken Stimmen und wortgewaltigem Humor

Musikalische Morgen mit Volker Mertens. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Kirchenmusiker Volker Mertens und Musiker der Niederrheinischen Sinfoniker spielten, sangen und rezitierten auf Burg Brüggen. Der musikalische Morgen hatte den Dichter Christian Morgenstern als Thema.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Richerdt

Der Initiator der Brüggener Sonntags-Matineen, der Bass-Bariton und Kirchenmusiker Volker Mertens, hatte sichtlich selbst viel Spaß an seinen Liedvorträgen, mit denen er – von Julia Vaisberg einfühlsam am Klavier begleitet – in den Bann zog.

Mertens sang eine Auswahl der „Galgenlieder“, auf die der skurrile Wort-Zerpflücker und Komik-Poet Christian Morgenstern seinen Ruhm gründete. Dabei verschaffte der Niederkrüchtener Kantor den Zuhörern im vollbesetzten Kultursaal neben dem Genuss am sonoren Volumen seiner Stimme und an souverän gefassten Linien – auch visuell viel Freude. Seine mimische Performance verdeutlichte das Wesen des kauzig-schelmischen Münchner Dichters kongenial, und die mustergültige Absprache von Konsonanten gewährleistete, dass die irrwitzigen Denk- und Sprachmuster Morgensterns gut verstanden wurden. Von Mertens können sich Opernsänger mehr als eine Scheibe bei der Diktionsoptimierung abschneiden.

Joachim L. Bähr, Inspizient des Theaters Krefeld und Mönchengladbach, und der Bratschist und Komponist Holger Hockemeyer hatten die Idee zu der Morgenstern-Hommage entwickelt. 105 Jahre nach dem Tod des aufgrund einer Lungenkrankheit bereits mit knapp 43 Jahren verstorbenen Dichters bekamen die Konzertbesucher eine umfängliche Mischung aus dem poetischen Schaffen Morgensterns geboten.

Theatermann Bähr erwies sich als nicht nur kundig erzählender Moderator, sondern unterhielt apart mit spannungsvoll vorgetragenen Rezitationen aus dem Wortwerk des Erfinders der Kunstfiguren Palmström, Korf und Frau Palma. Mit „Das Knie“, in dem Morgenstern in tolldreisten Bildern von diesem Gelenk fabuliert, das von einem gefallenen Soldaten übriggeblieben ist, oder beim Gedicht „Das Kriegsproblem“, zeigte sich der Dichter als weitsichtiger Kritiker des Militarismus, dessen Monstrosität im Ersten Weltkrieg Morgenstern nicht mehr erleben musste.