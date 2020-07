Drogenfund in Viersen : Polizei findet zwei Kilo Amphetamine im Kofferraum

Viersen Die Drogen haben einen Wert von 23.000 Euro.

Wie die Bundespolizei berichtete, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Behörde am Montag, 13. Juli, um 16.15 Uhr an der Anschlussstelle Viersen-Süchteln der Autobahn 61 einen 53-Jährigen aus Herxheim (Landkreis Landau in der Pfalz). Der Mann habe auf Nachfrage der Polizisten angegeben, er habe seine Frau in die Niederlande gefahren, die dort zwei Tage Urlaub mache. Nun sei er auf der Heimreise. Dabei habe er sichtlich nervös gewirkt.