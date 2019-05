Kreis Viersen : Baubetriebe haben volle Auftragsbücher

Antonius Kiwall hat das Auftragsbuch voll. Er hat zwei Auszubildende. Sinje Dahmen ist eine davon, die bei dem Maurermeister und Restaurator aus Brüggen lernt. Foto: Wolfgang kaiser/Wolfgang Kaiser

Kreis Viersen Die Baubranche boomt. Entgegen der allgemeinen Konjunkturschwäche bestimmt ihr Wachstum das gute Geschäftsklima beim Handwerk im Kreis Viersen. Das geht aus dem Frühjahrsbericht der Handwerkskammer hervor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Janssen

Antonius Kiwall kann sich über Langweile nicht beklagen. Das wird sich auch in den kommenden zehn bis 15 Jahren nicht ändern, schätzt der Unternehmer. „Wir schieben jetzt eineinhalb Jahre Arbeit vor uns her”, sagt der Maurermeister und Restaurator aus Brüggen. Sein Familienbetrieb ist spezialisiert auf ökologisches Bauen und Denkmalpflege. Auch weniger spezialisierten Unternehmen der Baubranche geht es gut. Das sagt die Handwerkskammer Düsseldorf in ihrem Konjunkturbericht. Die Handwerksbetriebe in und um Düsseldorf trotzen der allgemein schwächelnden Konjunktur. Der in einer Umfrage ermittelte Geschäftsklima-Index erreicht sogar den zweithöchsten je gemessenen Wert.

Insbesondere die Baubranche mit ihren hohen, stabilen Umsätzen, satten Investitionen und den vollen Auftragsbüchern sorgt für den Aufschwung. „Das trifft auch auf den Kreis Viersen zu und geht durch alle Bereiche vom Ausbau- bis Maler- und Sanitärbetrieb”, bestätigt Marc Peters, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, zuständig für den Kreis Viersen, Krefeld und Neuss. „Das Zinsniveau ist nach wie vor niedrig. Da das Geld auf der Bank nicht arbeitet, investieren viele Menschen in Gebäude”, sagt Peters. Hinzu kommen öffentliche Investitionen und mehr Aufwendungen der öffentlichen Hand für die Verkehrsinfrastruktur. „Da werden immense Beträge bewegt, zum Beispiel im Förderprogramm ,Gute Schule 2020’”, erklärt Peters.

Info Jeder vierte Lehrling ist ein Geflüchteter Hintergrund Jeder vierte neue Auszubildende ist laut Handwerkskammer Düsseldorf ein junger Mensch mit Flüchtlings- oder Migrationshintergrund. Bildung Ein Fünftel der Azubis kommt mit Abitur oder Fachhochschulreife ins Handwerk.

Trotz des guten Geschäftsklimas geht es nicht allen Handwerksbranchen gleich gut. Im Gesundheitssektor etwa bei den Optikern und Hörgeräteakkustikern hat sich das Geschäftsklima verschlechtert. Die Zahl der Aufträge geht zurück. „Das betrifft den Kreis Viersen allerdings weniger. Diese Branche ist bei uns kaum vertreten”, sagt Peters. Auch bei den Friseuren, Maßschneidern und Goldschmieden ist die Stimmung getrübt. „Der Markt und die Gesellschaft verändern sich. Es sind höherpreisige Angebote. Handwerk generell steht für Qualität. Aber der Kunde muss bereit sein, für gute Qualität zu zahlen.”

Mittelprächtig ist laut Handwerkskammer die Stimmung in den Lebensmittelberufen und dem Kraftfahrzeuggewerbe. Die Kreishandwerkerschaft sieht das vor allem im Lebensmittelbereich weniger optimistisch. „Bäcker oder Metzger etwa haben es schwer, sich am Markt zu behaupten”, sagt Peters. Ein Bäcker, der frisch backt, könne mit den Preisen der Backautomaten in den Supermarktketten nicht konkurrieren. Metzgermeister Stefan Brües aus Viersen-Dülken sagt das noch drastischer: „Die Auftragslage ist eine Katastrophe. Es gibt immer weniger Menschen, die sich ein gutes Stück Fleisch noch leisten können und wollen.” Die Lebensgewohnheiten der Menschen hätten sich verändert. Morgens werde nicht mehr gefrühstückt. Es gebe einen Kaffee-to-go, und am Wochenende gehe man essen. Gut 800 bis 1000 Stammkunden hat Brües. „Das ist der Mittelstand. Die Leute, die bewusst essen, und die Rentner, die aus Gewohnheit gutes Fleisch auf den Tisch bringen.” Brües beschäftigt 13 Angestellte, muss große Maschinen und einen Kühlraum unterhalten. „Ich kann davon leben, aber große Investitionen stemme ich nicht mehr, denn ein Nachfolger ist nicht in Sicht.”

Das Ausbilden von jungen Leuten hat der Metzgermeister aus Dülken inzwischen aufgeben. Die wenigen Bewerber hätten nicht mal den untersten Bildungsabschluss gehabt und seien auch nicht motiviert gewesen. „Das war sehr schwierig. Das tue ich mir nicht mehr an”, sagt Brües. Das Problem, gute Auszubildende und Fachpersonal zu finden, teilt er mit Handwerksbetrieben aller Art. Auch Kiwall hat Schwierigkeiten, Auszubildende zu finden. Zwei junge Frauen lernen bei ihm das Maurerhandwerk. Das Handwerk habe immer noch keinen guten Ruf, meint Kiwall. Da müsse ein Umdenken stattfinden.