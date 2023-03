Wirtschaft im Kreis Viersen Firmen sind verhalten optimistisch

Erwartungen Mit Blick auf die kommenden Monate bleiben die Unternehmen verhalten: Der Indexwert der Erwartungen ist deutlich gestiegen, bleibt mit minus 16 Punkten (Vorjahr minus 42) jedoch negativ. Ein Drittel der Unternehmen geht von einer Verschlechterung der Geschäfte aus, etwa die Hälfte der Befragten gibt unveränderte Geschäftserwartungen an, nur 16 Prozent gehen von einer Verbesserung aus. In der energieintensiven Ernährungsindustrie ist die Lage zwar leicht positiv, der entsprechende Wert liegt jedoch deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. „Auch die Aussichten bleiben aufgrund der hohen Energiepreise und der inflationsbedingt verringerten Kaufkraft der Bevölkerung trüb“, so der Hauptgeschäftsführer. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Logistikern. „Zumindest die Erwartungen sind angesichts der hohen, aber mittlerweile stabilen Kraftstoffpreise weniger pessimistisch als im Herbst.“