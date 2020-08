Bei den Kommunalwahlen 2020 wird auch der neue Landrat gewählt. Drei Männer und eine Frau fordern Amtsinhaber Andreas Coenen (CDU) heraus, der vor fünf Jahren im ersten Wahlgang mit 72,3 Prozent der Stimmen gewählt wurde. Am 13. September tritt Annalena Rönsberg für die SPD an - vor fünf Jahren hatten die Sozialdemokraten auf einen eigenen Kandidaten verzichtet. Die FDP wählte den Viersener Kaufmann Udo van Neer, für Die Linke will Christoph Saßen auf den Chefsessel im Kreishaus. Und auch die Satirepartei Die Partei nimmt mit Jörg Otto von Gierke mit einem Kandidaten an der Wahl teil. Wir baten die Kandidaten der Kreistagsfraktionen zum Videodreh und stellten ihnen die beiden wirklich wichtigen Fragen: Wer sind Sie? Und warum sollte man Sie wählen?