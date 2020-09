Wer sind Sie?

„Ich bin Andreas Gisbertz, 44 Jahre, verheiratet und Vater einer Tochter. Ich bin in Amern aufgewachsen, dort zum Kindergarten und zur Grundschule gegangen. Mein Abitur habe ich am Gymnasium in Waldniel absolviert. Seit elf Jahren bin ich im Rat der Gemeinde Schwalmtal.“