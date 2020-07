Kommunalwahl in Nederkrüchten : Wassong eröffnet Wahlkampf mit neuer Homepage

Niederkrüchten Nach der ersten Amtszeit bewirbt sich Kalle Wassong erneut als Bürgermeister in Niederkrüchten. Der Parteilose ist selbstbewusst und zuversichtlich.

Nach der ersten Amtszeit bewirbt sich Wassong am 13. September erneut für das Amt des Bürgermeisters. Der 57-Jährige hat fast 30 Jahre als Sozialarbeiter im kirchlichen Dienst gearbeitet, zuletzt als Bischöflicher Beauftragter zur Prävention von sexueller Gewalt in Aachen. Als er 2015 Bürgermeister wurde, stieß er einen Zukunftsplan für die Gemeinde an. Inzwischen ist der Prozess „Kompass 2035“ einstimmig beschlossen und Grundlage für das weitere Handeln von Rat und Verwaltung. Gemeinsam mit dem neuen Rat und einer leistungsfähigen Verwaltung möchte sich Wassong der Aufgabe stellen, weitere fünf Jahre Bürgermeister zu sein. CDU, SPD, FDP haben keinen eigenen Kandidaten aufgestellt, nur bei den Grünen bewirbt sich auch Dirk Zilz um das Amt des Bürgermeisters.

Hochzeiten und Geburtstage in Issum : Rathaus-Chef will Jubilaren ab August wieder gratulieren

In der nächsten Ratsperiode will er die Attraktivität der Gemeinde in allen Bereichen steigern und die Anstrengungen im Klimaschutz verstärken. Wichtig ist ihm „Wohnraum für alle“ in gemischten Quartieren. Zu seinem Programm gehören attraktive Sport- und Freizeitangebote, vor allem auch eine Lösung für eine finanzierbare Bäderlandschaft.